Костик сел делать домашнее задание и сидел за столом 135 минут из них 36 минут он меч??ал о морозном 25 минут сварилось что задали на дом. Он искал Половину того времени что мечтала морозном на тему делал делал уроки Сколько вр...

Математика
Костик сел делать домашнее задание и сидел за столом 135 минут из них 36 минут он меч??ал о морозном 25 минут сварилось что задали на дом. Он искал Половину того времени что мечтала морозном на тему делал делал уроки Сколько времени он сделал уроки
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Гость:
135-36-25-18=56 минут.
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