Костик сел делать домашнее задание и сидел за столом 135 минут из них 36 минут он меч??ал о морозном 25 минут сварилось что задали на дом. Он искал Половину того времени что мечтала морозном на тему делал делал уроки Сколько вр...

Математика

Костик сел делать домашнее задание и сидел за столом 135 минут из них 36 минут он меч??ал о морозном 25 минут сварилось что задали на дом. Он искал Половину того времени что мечтала морозном на тему делал делал уроки Сколько времени он сделал уроки

Автор: Гость