10 и 12 пожалуйста. 10 баллов

Русский язык
10 и 12 пожалуйста. 10 баллов
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Гость:
10-е запятая №3 12-е запятая №5
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