Номер 9,переведите и поставьте am/is/are Заранее сябки:*

Английский язык
Номер 9,переведите и поставьте am/is/are Заранее сябки:*
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Гость:
Am, is, is, are, is, is, are, is 
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