Рассказ о твоих любимых зимних игр 6-8 предложений

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Рассказ о твоих любимых зимних игр 6-8 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимой есть зимние игры . Которые играют только зимой. Мои любимые игры это снежки, санки , лепение снеговика и т.д .Снижки это моя любимая игра , когда ты лепишь маленький шар и кидаешь в подругу или друга. И это очень весело . На 2- ом месте из моих любимых игр это снеговок , нужно слепить 3 шара и сеоденить их , потом сделать ему глазки и рот , ну и нос из морковки . По желанию можно надеть ему шарф и ведро. Ну ,а на 3-ем месте конечно санки эта самая весёлая игра . вот мои любимые игры зимой.
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