Рассказ про Думан на казахском языке
Қазақ тiлi
Рассказ про Думан на казахском языке
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Гость:
Біздің қалада Наурызға үлкен дайындық басталды. Бұл дайындыққа ат салыспаған адам жоқ. Көптеген әншілер, бишілер, бір сөзбен көптеген өнер иелері қатыспақшы. Көңілді той, думанды мереке болмақшы.
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