Расскажите, что бы вы предприняли,если бы вдруг заболели.В ответе используйте гла??олы условного наклонения. 6-7 предложений. Зарание большое спасибо

Гость: Гость:

Как же мне не нравится болеть! Когда не болеешь можно пойти погулять с друзьями. А болезнь запирает тебя в четырех стенах. Чтобы не заболеть надо чаще мыть пух и одеваться по погоде. А уж если заболел -почаще спи принимай лекарство и пей более воды. И помни чистота залог здоровья!