Расскажите, что бы вы предприняли,если бы вдруг заболели.В ответе используйте гла??олы условного наклонения. 6-7 предложений. Зарание большое спасибо

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Расскажите, что бы вы предприняли,если бы вдруг заболели.В ответе используйте гла??олы условного наклонения. 6-7 предложений. Зарание большое спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как же мне не нравится болеть! Когда не болеешь можно пойти погулять с друзьями. А болезнь запирает тебя в четырех стенах. Чтобы не заболеть надо чаще мыть пух и одеваться по погоде. А уж если заболел -почаще спи принимай лекарство и пей более воды. И помни чистота залог здоровья!
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