Расскажите о историко- архитектурных обьектах Туапсе

История
Расскажите о историко- архитектурных обьектах Туапсе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждом из нас жива память о тех героях, которые воевали за свою свободу, за свою родину, за свои семьи. Может похвастаться многочисленными памятниками в честь героев и Туапсе. В общей сложности, в этом курортном городке находятся больше 50 памятников и мемориалов, однако особого внимания заслуживает известная всем и каждому Горка Героев. Сама горка, называемая Горкой Героев в настоящее время, поменяла множество разных названий. Когда-то эта горка именовалась Церковной, так как здесь был расположен собор, видневшийся из любой части города, еще раньше ее звали Крепостной, а в годы CCCP – Пионерской. Вот, что я помню)))

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