Рассвирепевший тайфун гонит нашу баржу в открытый океан. Низкие серые тучи закрыли всё небо. Сверху то полоснёт жгучими ледяными струями дождь, то выглянет на секунду и опять скроется неяркое солнце. Океан тяжело дышит и всё бо...
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Рассвирепевший тайфун гонит нашу баржу в открытый океан. Низкие серые тучи закрыли всё небо. Сверху то полоснёт жгучими ледяными струями дождь, то выглянет на секунду и опять скроется неяркое солнце. Океан тяжело дышит и всё более свирепеет. Он бросает баржу с волны на волну, словно перекидывает с ладони на ладонь. Вдали колеблются золотые огоньки берега. Тьма сгущается, и мы уже не различаем огней маяка. Ураган усиливается, судно прыгает на волнах, как мячик, но мы уже привыкли к качке и почти не замечаем её. Теперь наша судьба зависит от нашего опыта и умения бороться со стихией. мы устали, но мы боремся и сдаваться не собираемся. выписать олицитворение!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тайфун гонит; выглянет на секунду солнце; океан дышит и свирепеет, перекидывает с ладони на ладонь. Над остальным не уверен.
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