Расскажите о наиболее запомнившемся вам сражении в первую мировую или наиболее з??помнившемся событии -не менее трех тезисов-где?когда?кто победил и причины победы (если событие-когда произошло ? Где? Кто главные участники?)

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Первая мировая война 1914 – 1918 гг. стала одним из наиболее кровопролитных и масштабных конфликтов в человеческой истории. Она началась 28 июля 1914 г. и завершилась 11 ноября 1918 г. В этом конфликте участвовало 38 государств. Если говорить о причинах Первой мировой войны кратко, то, с уверенностью можно утверждать, что спровоцировали этот конфликт серьезные экономические противоречия сложившихся в начала века союзов мировых держав. Так же, стоит отметить, что, вероятно, существовала возможность мирного урегулирования этих противоречий. Однако чувствуя возросшую мощь, Германия и Австро-Венгрия перешли к более решительным действиям.Участниками Первой мировой войны стали:с одной стороны Четверной союз, в который входили Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Турция (Османская империя);с другой блок Антанта, который составляли Россия, Франция, Англия и союзные страны (Италия, Румыния и многие другие).Начало Первой мировой войны было спровоцировано убийством наследника австрийского престола Эрцгерцога Франца-Фердинанда и его жены членом сербской националистической террористической организации. Убийство, совершенное Гаврилой Принципом, спровоцировало конфликт Австрии с Сербией. Германия поддержала Австрию и вступила в войну.Ход первой мировой войны историки разделяют на пять отдельных военных кампаний.Начало военной кампании 1914 г. датируется 28 июля. 1 августа вступившая в войну Германия объявляет войну России, а 3 августа и Франции. Немецкие войска вторгаются в Люксембург и, позже, Бельгию. В 1914 г. важнейшие события Первой мировой войны развернулись на территории Франции и сегодня известны под названием «Бег к морю». Стремясь окружить войска противника, обе армии двигались к побережью, где в итоге и замкнулась линия фронта. Франция сохранила контроль над портовыми городами. Постепенно линия фронта стабилизировалась. Расчет немецкого командования на быстрый захват Франции не оправдался. Поскольку силы обеих сторон были истощены, война приняла позиционный характер. Таковы события на Западном фронте.Военные действия на Восточном фронте начались 17 августа. Русская армия начала наступление на восточную часть Пруссии и первоначально оно оказалось вполне успешным. Победа в Галицийской битве (18 августа) была принята большей частью общества с радостью. После этого сражения войска Австрии уже не вступали в серьезные бои с Россией в 1914 г.Не слишком удачно развивались события и на Балканах. Захваченный ранее Австрией Белград был отбит сербами. Активных боев в Сербии в этом году не было. В том же, 1914 г. против Германии выступила и Япония, что позволило России обезопасить азиатские границы. Япония приступила к действиям по захвату островных колоний Германии. Однако, Османская империя вступила в войну на стороне Германии, открыв Кавказский фронт и лишив Россию удобного сообщения с союзными странами. По итогам на конец 1914 г. ни одна из стран участниц конфликта не смогла добиться поставленных целей.Вторая кампания в хронологи Первой мировой войны датируется 1915 годом. На Западном фронте происходили жесточайшие боевые столкновения. И Франция и Германия предпринимали отчаянные попытки переломить ситуацию в свою пользу. исключением, пожалуй, США, была в сложном состоянии. Уровень жизни населения резко снизился, народное хозяйство пришло в упадок. В то же время, военные монополии обогатились. Для России Первая мировая война стала серьезным дестабилизирующим фактором, во многом повлиявшем на развитие революционной ситуации в стране и вызвавшим последующую гражданскую войну.