Расскажите в письме своему товарищу о чем нибудь интересном: событии, книге, фильме, поездке, покупке и т. д.
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Расскажите в письме своему товарищу о чем нибудь интересном: событии, книге, фильме, поездке, покупке и т. д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интересное событие может быть про что угодно на любую тему
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