Расскажите в письме своему товарищу о чем нибудь интересном: событии, книге, фильме, поездке, покупке и т. д.

Русский язык

Расскажите в письме своему товарищу о чем нибудь интересном: событии, книге, фильме, поездке, покупке и т. д.

Автор: Гость