Рассмотри ряд чисел.Найди закономерность и определи следующее число 3, 6, 4, 8, 6, 12, 10.....
Математика
Рассмотри ряд чисел.Найди закономерность и определи следующее число 3, 6, 4, 8, 6, 12, 10.....
Ответ(ы):
Гость:
Закономерность:n*2-2. следующее число: 20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Тотошка и его друг Гектор решили сосчитать всех птиц в хозяйстве Джона и Анны. Ока??алось, что на птичьем дворе живут 40 уток. Это на 70 птиц меньш...
Математика
Другие предметы
Русский язык
На сколько частей разделить текст:Жили-были дедушка и бабушка.И была у них внученька Машенька.собралась Машенька с подружками в лес по ягоды.Бабушк...