Поэтапно решите уравнения: 2х-32=24 13-х=4¼ 4х+36+12 -3х-8х+х=-32 Пожалуйста gt;
Математика
Поэтапно решите уравнения: 2х-32=24 13-х=4¼ 4х+36+12 -3х-8х+х=-32 Пожалуйста gt;
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