15 слов с разделительным показателем мягкости и показателем женского рода
Русский язык
15 слов с разделительным показателем мягкости и показателем женского рода
Ответ(ы):
Гость:
Вьюга, обезьяна,реченька,шалью, рожью, с помощью, ночью, частью, Третьякова, свинья, семья, сеньора,гильотина, лисья, беличья, ничья, крестьянка.
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