Употребите слова так чтобы получилось олицетворение . слова . вздохнуть , гладить. злиться. плакать. веселиться. грустить. зависть. задыхаться. сомневаться. удивляться.
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Употребите слова так чтобы получилось олицетворение . слова . вздохнуть , гладить. злиться. плакать. веселиться. грустить. зависть. задыхаться. сомневаться. удивляться.
Ответ(ы):
Гость:
Деревья вздохнули. Облака погладили горы. Тучи разозлились. Небо заплакало. Радуга веселится над полями. Ива загрустила. ?. ?. Поля сомневались, пойдёт ли дождь. Цветы удивились дождю.
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