Однокоренные слова к словам- трус лист друг рыба рана новый
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Однокоренные слова к словам- трус лист друг рыба рана новый
Ответ(ы):
Гость:
Трус - трусливый, трусишка, струсить Лист - пролистать, листать, полистать Друг - дружный, дружить, подружить Рыба - рыбный, рыбак, рыбка Рана - раненый Новый - новенький
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