Даны разложения чисел а и б на простые множители найдите нод а,б; а) а=2 в 3 степени * 3 в 4 степени * 5 * 7 во 2 степени; б=2во 2 степени * 3 в 5 степени * 5 во 2 степени * 7; б) а=2 в 4 степени * 3 во2 степени *5 во 2 степени...

Математика

Даны разложения чисел а и б на простые множители найдите нод а,б; а) а=2 в 3 степени * 3 в 4 степени * 5 * 7 во 2 степени; б=2во 2 степени * 3 в 5 степени * 5 во 2 степени * 7; б) а=2 в 4 степени * 3 во2 степени *5 во 2 степени * 11 в 3 степени ; б=2*5 в 3 степени *7*19 во 2 степени

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