Каково происхождение онежского озера ? а)Ледниково-тектоническое б)вулканичес??ое в)термокарстовое г)все ответы верны
География
Каково происхождение онежского озера ? а)Ледниково-тектоническое б)вулканичес??ое в)термокарстовое г)все ответы верны
Ответ(ы):
Гость:
Ледово - тектоническое
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