Человек нажимает на лопаты силой 600 Н . Какое давление оказывает лопата на почву если ее ширина ее лезвий 20 см , а толщина режущего края 0,5 мм ????

Физика
Человек нажимает на лопаты силой 600 Н . Какое давление оказывает лопата на почву если ее ширина ее лезвий 20 см , а толщина режущего края 0,5 мм ????
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Гость:
                                                   1 ФОТО ДАНО И СИ А ВТОРОЕ ФОТО РЕШЕНИЕ ПОДРУГОМУ СФОТКАТЬ НЕ МОГЛА
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