Человек нажимает на лопаты силой 600 Н . Какое давление оказывает лопата на почву если ее ширина ее лезвий 20 см , а толщина режущего края 0,5 мм ????

Физика

Человек нажимает на лопаты силой 600 Н . Какое давление оказывает лопата на почву если ее ширина ее лезвий 20 см , а толщина режущего края 0,5 мм ????

Автор: Гость