Образ тургеневской девушки, признаки тургеневской девушки. примеры : из текста

Литература
Образ тургеневской девушки, признаки тургеневской девушки. примеры : из текста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тургеневская девушка- это сильная характером девушка, которая ради любви и своего счастья готова на любые поступки. Тургеневская девушка есть в романе " отцы и дети", но она там мдет как собирательный образ. Т. Е с каждой девушки, которая есть в романе списывают какие-либо черты и собирают их в один образ.
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