Помогите сделать упр номер 2

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Помогите сделать упр номер 2
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Шарфы Туфли Краны Километры Торты Доктора Повара
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