Вставьте пропущенные буквы, выделите суффиксы причастий. Обозначьте причастные обороты. 1. Та..щий снег, слыш..щий человек, кле..щая обои, реж..щий металл, бор..щийся за свободу, пен..щийся квас, числ..щийся в каталоге, назави...

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Вставьте пропущенные буквы, выделите суффиксы причастий. Обозначьте причастные обороты. 1. Та..щий снег, слыш..щий человек, кле..щая обои, реж..щий металл, бор..щийся за свободу, пен..щийся квас, числ..щийся в каталоге, назавис..мое поведение, движ..мый состраданием, кле..мые мастером. 2. Потер..нный зонт, отча..нный лгун, размен..нная купюра, обещ..нный подарок, сдерж..нный ответ, постро..вший здание, откач..нный в сторону, отстрел..нная пулей, взлеле..нный садоводом.

Автор: Гость