Сумма действительного числа с утроенным его обратным числом равна 4. Найдите это число. Сколько решений имеет задача?
Алгебра
Сумма действительного числа с утроенным его обратным числом равна 4. Найдите это число. Сколько решений имеет задача?
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