9 м 6 дм 2 см -6м4см , 95дм-6м94см , 9кг416г-3кг709решить с объяснением помогите пожалуйста
Математика
9 м 6 дм 2 см -6м4см , 95дм-6м94см , 9кг416г-3кг709решить с объяснением помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
9 м 6 дм 2 см -6м4см = 962-604=358см=3м5дм8см, 95дм-6м94см =950-694=256=2м5дм6см, 9кг416г-3кг709=9416-3709=5707=5 кг707г
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