9 м 6 дм 2 см -6м4см , 95дм-6м94см , 9кг416г-3кг709решить с объяснением помогите пожалуйста

Математика

9 м 6 дм 2 см -6м4см , 95дм-6м94см , 9кг416г-3кг709решить с объяснением помогите пожалуйста

Автор: Гость