Очень прошу о помощи! :(( Заранее спасибо :)
Математика
Очень прошу о помощи! :(( Заранее спасибо :)
Ответ(ы):
Гость:
2х+3у=13 х-2у=-4 домножим второе на 2 2х+3у=13 2х-4у=-8 вычтем из первого второе 7у=21 у=21:7 у=3 х=-4+2у=-4+6=2 х+у=3+2=5
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