Выпиши слова передающие сочувствие автора к герасиму

Литература
Выпиши слова передающие сочувствие автора к герасиму
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Автор: Гость
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Гость:
Все слова,которыми автор описывает Герасима и так проявляют сочувствие
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