Выпиши слова передающие сочувствие автора к герасиму
Литература
Выпиши слова передающие сочувствие автора к герасиму
Ответ(ы):
Гость:
Все слова,которыми автор описывает Герасима и так проявляют сочувствие
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