Помогите срочно, написать небольшой рассказ "По дороге в школу" используя данные слова в качестве обстоятельства: сначала ,потом. не спеша ,по пути, кругом,учиться .чисто.за ночь,весело,около,за два квартала,очень

Гость: Гость:

По дороге в школу Не спеша я иду по дорожке которая ведет в школу. Сначала я встречаю знакомых мне людей и приветствую их. по пути я вижу красивые цветы подхожу к ним срываю цветы и несу своей учительнице.потом я вижу дерево на котором есть зеленые, красивые листики. Подойду к дереву и сорву 3 листочка для своего букета. Я дохожу до школы и дарю букет учительнице. На этом мой рассказ окончен