На сторонах ав и вс треугольника авс отмечены точки м и р так, что ам=мв,вр=ср,ас=14см.Чему равен отрезок мр? подробно

Геометрия

На сторонах ав и вс треугольника авс отмечены точки м и р так, что ам=мв,вр=ср,ас=14см.Чему равен отрезок мр? подробно

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