Напиши текст-описание "Зимой в лесу"
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Напиши текст-описание "Зимой в лесу"
Ответ(ы):
Гость:
Зимой в лесу тихо, спокойно.Вся земля покрыта толстым слоем снегом.Животных там трудно встретить никого нет, тишина.Смотришь в даль и видишь что все покрыто снегом.Когда выглянет солнце будешь смотреть в даль, но снег все же тебя будет ослеплять
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