Напиши текст-описание "Зимой в лесу"

Гость: Гость:

Зимой в лесу тихо, спокойно.Вся земля покрыта толстым слоем снегом.Животных там трудно встретить никого нет, тишина.Смотришь в даль и видишь что все покрыто снегом.Когда выглянет солнце будешь смотреть в даль, но снег все же тебя будет ослеплять