Помогите написать 6 прыказак без дзейника за ранее спасибо)

Гость: Гость:

1. Увосень за стол просім.2 Не спяшайся языком, а спяшайся справай.3. З песні слова не выкінеш. 4 Выказанага слова да губы не вернеш.5 Добраму чалавеку ўсюды добра.6. На Бога спадзявайся, але й сам старайся.