Помогите написать 6 прыказак без дзейника за ранее спасибо)

Беларуская мова
Помогите написать 6 прыказак без дзейника за ранее спасибо)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.       Увосень за стол просім.2       Не спяшайся языком, а спяшайся справай.3.       З песні слова не выкінеш. 4       Выказанага слова да губы не вернеш.5       Добраму чалавеку ўсюды добра.6.        На Бога спадзявайся, але й сам старайся.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Даны разложения чисел а и б на простые множители найдите нод а,б; а) а=2 в 3 степени * 3 в 4 степени * 5 * 7 во 2 степени; б=2во 2 степени * 3 в 5 ...
Ответить
Қазақ тiлi
қыстырма сөздер дегеніміз не?
Ответить
Русский язык
Помогите срочно, написать небольшой рассказ "По дороге в школу" используя данные слова в качестве обстоятельства: сначала ,потом. не спеша ,по пути...
Ответить
Литература
Выпиши слова передающие сочувствие автора к герасиму
Ответить
География
Каково происхождение онежского озера ? а)Ледниково-тектоническое б)вулканичес??ое в)термокарстовое г)все ответы верны
Ответить