Два правых притока Енисея
География
Два правых притока Енисея
Ответ(ы):
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Правые притоки Енисея доминируют над левыми по количеству приносимой воды и по площади водосбора. Основным притоком является река Ангара, но примерно один год из десяти лет другой крупный приток, река Нижняя Тунгуска, превосходит её по годовому стоку
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