Дроби со степенями /-дробь : -деление Вычислите: 10 в степени 3 / 2 в степени 3 100 в степени 4 : 50в степени 4 6 в 6 степени / 3 в 6 степени 7 в 3 степени : 14 в 3 степени
Алгебра
Дроби со степенями /-дробь : -деление Вычислите: 10 в степени 3 / 2 в степени 3 100 в степени 4 : 50в степени 4 6 в 6 степени / 3 в 6 степени 7 в 3 степени : 14 в 3 степени
Ответ(ы):
Гость:
1) 10 в степене 27 это все под корень 8 порядка 2) при деления степени отнимаются 100 в 4 степене : 50 в 4=2 3) тоже самое будет просто 2 4) 1/2 степени сокращаются
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