9 м 6 дм 2 см -6 и 4 см , 95дм-6м94см , 9кг416г-3кг709 нужно решить с объяснением помогите пожалуйста
Математика
9 м 6 дм 2 см -6 и 4 см , 95дм-6м94см , 9кг416г-3кг709 нужно решить с объяснением помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
962 - 604=358см= 3 м 5 дм 8 см 950-694=256см=2м 5 дм 6 см 9416-3709=5707г=5кг 707 г
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