Рассмотри рисунок на страницы с51 опередили какая почва более плодородная подзолистая или серая лесная по какому признаку ты ее опредилил прошу срочно

Окружающий мир

Рассмотри рисунок на страницы с51 опередили какая почва более плодородная подзолистая или серая лесная по какому признаку ты ее опредилил прошу срочно

Автор: Гость