Рассмотри рисунок на страницы с51 опередили какая почва более плодородная подзолистая или серая лесная по какому признаку ты ее опредилил прошу срочно
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Рассмотри рисунок на страницы с51 опередили какая почва более плодородная подзолистая или серая лесная по какому признаку ты ее опредилил прошу срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чёрнозёмная почва плодородная
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