Сколько простых чисел от 60 до 100

Математика
Сколько простых чисел от 60 до 100
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Гость:
Все просто, 40 простых чисел.
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