Материальная точка массой m = 4 кг движется по окружности радиуса r = 8 м со скоростью v = 2t м/с. Определить модуль равнодействующей сил, действующих на точку, в момент времени t = 4 с.

Физика
Материальная точка массой m = 4 кг движется по окружности радиуса r = 8 м со скоростью v = 2t м/с. Определить модуль равнодействующей сил, действующих на точку, в момент времени t = 4 с.
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