как вы понимаете фразу Стародума в пьесе "Недоросль"; -(указав на г-жу Простакову) В??т зловонравия достойные плоды!

Литература
как вы понимаете фразу Стародума в пьесе "Недоросль"; -(указав на г-жу Простакову) В??т зловонравия достойные плоды!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она его избаловала,и вырастила грубияна,который не уважал никого,он научился также лгать и подстраивать ситуацию под себя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Мягкий звук л в словах есть или нет олень, стрела, лук, лейка, листья
Ответить
Информатика
Помогите! Каким цветом нужно раскрасить ряд который из 3 кнопок и который идет выш?? зеленого ряда?
Ответить
История
Как назывался народ юрия цезаря
Ответить
Математика
Во втором классе 18 учеников это на 2 ученика меньше чем во втором Б классе Сколько ??чеников во 2 б классе
Ответить
Окружающий мир
Сочинение если б небыло животных
Ответить