как вы понимаете фразу Стародума в пьесе "Недоросль"; -(указав на г-жу Простакову) В??т зловонравия достойные плоды!
Литература
как вы понимаете фразу Стародума в пьесе "Недоросль"; -(указав на г-жу Простакову) В??т зловонравия достойные плоды!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она его избаловала,и вырастила грубияна,который не уважал никого,он научился также лгать и подстраивать ситуацию под себя.
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