Во втором классе 18 учеников это на 2 ученика меньше чем во втором Б классе Сколько ??чеников во 2 б классе

Математика

Во втором классе 18 учеников это на 2 ученика меньше чем во втором Б классе Сколько ??чеников во 2 б классе

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