Во втором классе 18 учеников это на 2 ученика меньше чем во втором Б классе Сколько ??чеников во 2 б классе
Математика
Во втором классе 18 учеников это на 2 ученика меньше чем во втором Б классе Сколько ??чеников во 2 б классе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Класс "А"- 18 учеников. Класс "Б"- 18+2 учеников. 18+2=20 (уч.) Ответ: Во втором классе "Б" 20 учеников.
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