Во втором классе 18 учеников это на 2 ученика меньше чем во втором Б классе Сколько ??чеников во 2 б классе

Математика
Во втором классе 18 учеников это на 2 ученика меньше чем во втором Б классе Сколько ??чеников во 2 б классе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Класс "А"- 18 учеников. Класс "Б"- 18+2 учеников. 18+2=20 (уч.) Ответ: Во втором классе "Б" 20 учеников.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Сочинение если б небыло животных
Ответить
Литература
Кроссворд на тему захар беркут
Ответить
Қазақ тiлi
Нужно перевести на казахский язык. утром я завтракаю горячим чаем с молоком с бутербродом из хлеба колбасы сыра. обед я кушаю первое и второе горох...
Ответить
История
Что значит абсолютизация ритуала
Ответить
Физика
Снаряд импульск которого p был направлен вертикально вниз ,разорвался на 2 осколка.Импульс одного осколка p1 в момент разрыва был направлен горизон...
Ответить