Снаряд импульск которого p был направлен вертикально вниз ,разорвался на 2 осколка.Импульс одного осколка p1 в момент разрыва был направлен горизонтально.Какое направление имел импульс p2 второго осколка?
Физика
Снаряд импульск которого p был направлен вертикально вниз ,разорвался на 2 осколка.Импульс одного осколка p1 в момент разрыва был направлен горизонтально.Какое направление имел импульс p2 второго осколка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наклонно вниз. .................................................
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