Снаряд импульск которого p был направлен вертикально вниз ,разорвался на 2 осколка.Импульс одного осколка p1 в момент разрыва был направлен горизонтально.Какое направление имел импульс p2 второго осколка?

Физика

Снаряд импульск которого p был направлен вертикально вниз ,разорвался на 2 осколка.Импульс одного осколка p1 в момент разрыва был направлен горизонтально.Какое направление имел импульс p2 второго осколка?

Автор: Гость