На яки пытання видповидае мынулый час
Українська мова
На яки пытання видповидае мынулый час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Що робив(ла)? що робили? що робило?
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