Много знать много понимать
Математика
Много знать много понимать
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Гость:
И что с этим надо зделать? Это пословица
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