Помогите!!! В табличной форме представлен фрагмент базы данных: На какой позиции окажется товар *Сканер планшетный* , если произвести сортировку данных по возрастанию столбца КОЛИЧЕСТВО?

Информатика

Помогите!!! В табличной форме представлен фрагмент базы данных: На какой позиции окажется товар *Сканер планшетный* , если произвести сортировку данных по возрастанию столбца КОЛИЧЕСТВО?

Автор: Гость