Составьте маленький рассказ о семье, которая изображена на картинке. Cрочно
Обществознание
Составьте маленький рассказ о семье, которая изображена на картинке. Cрочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семья, которая пошла в поход. мама с сыном готовят ужин, папа несёт воду, а дочь собирает грибы. видно, что семья очень дружная и слажанно делают работу, чтобы потом отдохнуть вместе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите плиз, надо подобрать только проверочные слова к словам:""" см(е)ркалось,н(о)чные,з(а)кутали, в сумра(ке),между в(е)твями д(е)ревьев,в...
Физика
Запишите в представляемых справа единицах измерения: 1)4,8ц=?кг 2)250г=?кг 3)0,031т=?г 4)2350мг=?г 5)1,4кг=?т 6)0,4ц=?т 7)1,4т=?кг ...
Русский язык
Математика
Число 7 возвели в степень 2,результат возвели в степень 4.в какую степень за 2 раза в??звели число 7.
Английский язык