Помогите плиз, надо подобрать только проверочные слова к словам:""" см(е)ркалось,н(о)чные,з(а)кутали, в сумра(ке),между в(е)твями д(е)ревьев,в(и)днелись,св(е)тало,к(о)стер,над р(е)кою. я вас очень прошу!!!!! даю 50-55 баллов...

Русский язык

Помогите плиз, надо подобрать только проверочные слова к словам:""" см(е)ркалось,н(о)чные,з(а)кутали, в сумра(ке),между в(е)твями д(е)ревьев,в(и)днелись,св(е)тало,к(о)стер,над р(е)кою. я вас очень прошу!!!!! даю 50-55 баллов!!!!!!!!!

Автор: Гость