Помогите плиз, надо подобрать только проверочные слова к словам:""" см(е)ркалось,н(о)чные,з(а)кутали, в сумра(ке),между в(е)твями д(е)ревьев,в(и)днелись,св(е)тало,к(о)стер,над р(е)кою. я вас очень прошу!!!!! даю 50-55 баллов...
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Помогите плиз, надо подобрать только проверочные слова к словам:""" см(е)ркалось,н(о)чные,з(а)кутали, в сумра(ке),между в(е)твями д(е)ревьев,в(и)днелись,св(е)тало,к(о)стер,над р(е)кою. я вас очень прошу!!!!! даю 50-55 баллов!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочные слова (ну ударения, окончания и т.п): Смерклось, ночь, приставки зо- не бывает, сумрак: 2 склонение Предложный падеж, ветка, деревьев - словарное слово, вид, свет, костер - словарное слово, речка. Надеюсь помог.
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