Применяя метод выделения полного квадрата, разложите числитель и знаменатель дроби на множители и сократите дробь.

Алгебра
Применяя метод выделения полного квадрата, разложите числитель и знаменатель дроби на множители и сократите дробь.
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