Можно ли выучиться на флориста после 9 класса, если школу закончил со справкой?

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Можно ли выучиться на флориста после 9 класса, если школу закончил со справкой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно.Но если Вы хотите продвигать эту карьеру дальше то узнайте выгодная работа эта или нет В вашем городе
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