Сочинение если б небыло животных

Окружающий мир
Сочинение если б небыло животных
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Автор: Гость
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Гость:
Если б не было животных мы бы больше болели и не смогли жить
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