Рассмотри рисунок. Сколько отрезков изображено на рисунке. D, E, F, ____________________________ Назови отрезки, изображённые на рисунке, в порядке возрастания. Ответ: на рисунке отрезка ..... ; отрезки в порядке возраст...
Математика
Рассмотри рисунок. Сколько отрезков изображено на рисунке. D, E, F, ____________________________ Назови отрезки, изображённые на рисунке, в порядке возрастания. Ответ: на рисунке отрезка ..... ; отрезки в порядке возрастания ............................ (записывай отрезки без промежутков, отделяя запятой, первой записывай букву, стоящую с левого края, используй латинские буквы).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А рисунок где? без рисунка не рассмотреть
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