Рассмотри рисунок. Сколько отрезков изображено на рисунке. D, E, F, ____________________________ Назови отрезки, изображённые на рисунке, в порядке возрастания. Ответ: на рисунке отрезка ..... ; отрезки в порядке возраст...

Математика

Рассмотри рисунок. Сколько отрезков изображено на рисунке. D, E, F, ____________________________ Назови отрезки, изображённые на рисунке, в порядке возрастания. Ответ: на рисунке отрезка ..... ; отрезки в порядке возрастания ............................ (записывай отрезки без промежутков, отделяя запятой, первой записывай букву, стоящую с левого края, используй латинские буквы).

Автор: Гость