Увеличь каждое число в 10,100,1000 числа 238,67,9876,734,9,78978
Математика
Увеличь каждое число в 10,100,1000 числа 238,67,9876,734,9,78978
Ответ(ы) на вопрос:
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238: 2380, 23800, 238000. 67:670, 6700,67000 9876:98760,987600,9876000 734:7340,7340,734000 9:90,900,9000 78978:779780,7897800,78978000
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