СРООООЧНООО,помогите написать сообщение по МХК,о рок группе , Би 2 или другой,даю 15 баллов

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Пели вместе с Агатой Кристи,Сплином,Дианой Арбениной,были песни саунтреками "Брат-2","Клич".Были очень популярны с конца 90-тых начало 00,Лидеры группы-Шура Би-2 и Лёва Би-2,собирали толпы фанатов,выступали на Нашествии,Собрали различных исполнителей в песню "Мы не ангелы" Выигрывали в различных номинациях МУЗ-ТВ