Решения уровнения 8/9-x-1/6=3/4
Математика
Решения уровнения 8/9-x-1/6=3/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/9-x-1/6=3/4 8/9-1/6-x=3/4 16/18-3/18-x=3/4 13/18-x=3/4 13/18-x=12/18 x=13/18-12/18 x=1 Ответ: 1
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